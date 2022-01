Kim Putters: Scholen sluiten moet geen onderdeel zijn van strijd tegen coronavirus

Het is verkeerd dat het sluiten van scholen onderdeel wordt gemaakt van de strijd tegen het coronavirus, stelt het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in een woensdag openbaar gemaakt advies aan het kabinet. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en voorzitter van het PPJ licht toe: ‘De vraag zou moeten zijn: hoe houden we, gegeven het feit dat het virus er is, de scholen open.’