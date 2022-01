Ronald Meester: ‘Regering is te traag met onderzoeken oversterfte, dat voedt wantrouwen’

Het is volgens hoogleraar Ronald Meester ‘onbegrijpelijk’ dat de regering nog geen onderzoek doet naar de oorzaken van de hoge oversterfte. Hiermee versterkt de overheid onrust en wantrouwen in de samenleving, stelt hij.

Demissionair premier Mark Rutte bezocht in november uitvaartcentrum Rijnhof in Leiden. Door oversterfte heeft de uitvaartbranche het veel drukker dan gewoonlijk.

Amsterdam

In december overleden elke week ongeveer duizend mensen meer dan gebruikelijk. Nederland had daarmee de hoogste oversterfte van Europa. In diezelfde maand nam de Tweede Kamer een motie aan van Pieter Omtzigt, die ervoor pleitte snel een onafhankelijk onderzoek naar die oversterfte te starten.

Dat onderzoek is nog altijd niet begonnen en dat is ‘onverantwoord’, stellen hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening Ronald Meester en gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg woensdag in een opiniestuk in de Volkskrant. Het is logisch oversterfte te wijten aan corona, maar volgens hen kan het hogere aantal overlijdens mede komen door uitgestelde zorg en ‘massavaccinatie’.

Die laatste suggestie is prikkelend, want bij al..

