Golf van omikronpatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is begonnen

Negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten die afgelopen week in het Nijmeegse Radboudumc werden opgenomen, zijn besmet met de omikronvariant van het coronavirus. Ook in het ErasmusMC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een omikronbesmetting. Daarmee is duidelijk dat ook in Nederland de golf van omikronpatiënten in de ziekenhuizen is begonnen.