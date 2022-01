Kortjes Nl (11)

Hoogste aantal positieve testen sinds 9 december

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden. Drie op de tien mensen die de afgelopen week positief testten op het coronavirus, hebben dat virus opgelopen doordat ze bezoek thuis kregen of doordat ze zelf bij anderen op bezoek gingen. <

Bijna 1000 besmettingen opgelopen in Oostenrijk

Wintersportvakanties hebben van Oostenrijk het voornaamste andere land gemaakt waar Nederlanders recentelijk het coronavirus hebben opgelopen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 964 mensen die afgelopen week positief testten in de twee weken daarvoor het Alpenland hadden bezocht. <

beeld anp

Een op drie volwassenen heeft boosterprik gehad

Bijna een op de drie volwassenen heeft een boosterprik gekregen tegen het coronavirus. Ongeveer 4,5 miljoen mensen ontvingen zo’n oppepprik, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). <

Amsterdam verbiedt nieuwe protesten niet

Nieuwe protesten tegen de coronamaatregelen in Amsterdam in de komende dagen worden niet op voorhand verboden. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema is er – in tegenstelling tot afgelopen zondag op het Museumplein – geen reden te vrezen voor verstoring van de openbare orde. ‘Demonstreren blijft een grondrecht. Als het kan, zullen we dat faciliteren.’ <

beeld anp

2 op 3 positief getesten volledig gevaccineerd

Ongeveer twee op de drie mensen die vorige maand positief testten op het coronavirus waren volledig gevaccineerd. Dat zijn er meer dan de 50 procent die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. De meesten van hen kunnen immers nog geen coronavaccin krijgen. <

Dode en zwaargewonde door explosie op boot

Door een explosie op een vissersboot in Dordrecht dinsdagmiddag is iemand overleden en iemand zwaargewond geraakt. De overleden persoon was na de explosie enige tijd vermist en werd later uit het water gehaald. De boot lag op een scheepswerf aan de Merwedestraat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. <

Heerma wordt weer CDA-fractievoorzitter

Pieter Heerma wordt opnieuw de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Partijleider Wopke Hoekstra wordt de minister van Buitenlandse Zaken. De officiële overdracht van de taken en de voorzittershamer volgt volgende week, nadat Hoekstra opnieuw is beëdigd als minister. <

Zorgen over uitbraak onder skileraren

In wintersportgebieden in het Oostenrijkse Tirol groeit de bezorgdheid over plaatselijke corona-uitbraken. Ruim honderd skileraren hebben al positief getest op het coronavirus, bericht de krant Kronen. Het gaat onder anderen om Nederlanders. De uitbraken kunnen flinke gevolgen hebben voor wintersporters. Sommige skischolen hebben de deuren tijdelijk gesloten. Er zijn onder meer uitbraken gemeld in Mayrhofen, St. Anton am Arlberg en Kirchberg in Tirol. <

Duizenden Duitsers gaan de straat op

In diverse steden in Duitsland zijn duizenden demonstranten maandagavond de straat opgegaan om te betogen tegen en voor de coronamaatregelen. De tegenstanders hadden de overhand. In totaal kwamen meer dan 35.000 mensen in actie, ook bij betogingen waarvoor geen toestemming was gevraagd. In het stadje Freiberg (Saksen), niet ver van Dresden, doorbraken ettelijke honderden betogers een cordon van de politie en rukten op naar het centrum. Een deel kon worden tegengehouden. <

Ruimtetelescoop NASA ontvouwt zonneschilden

Ruimtetelescoop James Webb heeft zijn vijf opgevouwen zonneschilden succesvol ontplooid, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Als dat zou zijn mislukt zou de met Kerst gelanceerde peperdure missie haar taak niet kunnen volbrengen. De ‘schildparasol’ in de vorm van een vlieger moet ervoor zorgen dat de telescoop in de schaduw alle infrarode signalen uit verre streken in het heelal kan detecteren. <

‘Migrantencrisis aan grens Belarus ten einde’

President Gitanas Nauseda van Litouwen denkt dat de migrantencrisis aan de Belarussische grens voorbij is. De noodtoestand in het grensgebied kan worden opgeheven, zei hij op de Litouwse radio. Litouwen riep in november de noodtoestand uit toen duizenden migranten vanuit Belarus probeerden de grens over te steken. <

beeld anp

Rechtszaak over Nirvana-albumhoes afgewezen

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft de zaak van de 30-jarige Spencer Elden tegen de Amerikaanse rockband Nirvana afgewezen. Elden is als baby naakt afgebeeld op de wereldberoemde hoes van het album Nevermind uit 1991. Volgens Elden is sprake van kinderporno. <

Israël: vierde prik zorgt voor meer antistoffen

Een vierde coronaprik zorgt na een week voor een vervijfvoudiging van het aantal antistoffen in het lichaam, meldt de Israëlische premier Naftali Bennett. Hij baseert zich op voorlopige bevindingen van een onderzoek in Israël. De studie laat volgens Bennett zien dat mensen na een tweede booster waarschijnlijk nog beter beschermd zijn bij een besmetting met het coronavirus en dus minder risico lopen op een ernstig ziekteverloop. Er is nog weinig bekend over het nut van een vierde prik. <

Parlementszaal Kaapstad verwoest door brand

De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad heeft de zaal waar het lagerhuis in zetelt volledig verwoest. Ook andere delen van het pand hebben enorme schade opgelopen en delen van het dak zijn ingestort. De brand brak zondagochtend door nog onbekende reden uit en werd maandag rond middernacht geblust. Een 49-jarige man die zondag in het gebouw werd opgepakt, is aangeklaagd voor brandstichting, inbraak en diefstal. <

beeld anp

Taliban stellen stukken muur legerbasis tentoon

De Taliban hebben in een overheidsgebouw in de Afghaanse stad Ghazni stukken muur van een voormalige Amerikaanse legerbasis tentoongesteld. ‘Wij moeten dit laten zien zodat Afghanen, de wereld en toekomstige generaties weten dat wij de Amerikanen hebben verslagen’, aldus een Talibanleider tegen persbureau AFP. <

Peking voldoet aan luchtkwaliteitsnormen

Peking heeft vorig jaar voor het eerst voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen van de staat, melden Chinese functionarissen. Dat is gelukt door het gebruik van kolen te verminderen, de uitstoot bij transport terug te dringen en de zware industrie te verplaatsen. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit is gekeken naar de concentratie van de fijnstof PM2,5. Gemiddeld werd vorig jaar 33 microgram per kubieke meter gemeten, 2 microgram onder de staatsnorm. <

Weer aanval met drones op legerbasis in Irak

In Irak is opnieuw een droneaanval verijdeld bij een basis waar zich internationale troepen bevinden. De luchtafweer haalde twee onbemande toestellen neer bij de installatie al-Asad in de provincie Anbar, zeggen ingewijden. De drones waren voorzien van explosieven, zegt een bron bij de internationale coalitie die strijdt tegen terreurorganisatie ISIS. <

15 maanden cel om Tiananmenherdenking

Een rechtbank in Hongkong heeft dinsdag een van de organisatoren van de herdenking van het Tiananmenprotest op 4 juni veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden voor het aanzetten tot een illegale samenkomst. Chow Hang-tung had voorafgaand aan de verboden bijeenkomst opgeroepen een kaars aan te steken. Hiermee zou ze anderen hebben aangespoord deel te nemen aan de herdenking. Ze werd een dag voor de herdenking opgepakt. <

Amerikanen zonder stroom na sneeuwstorm

Een heftige sneeuwstorm aan de oostkust van de Verenigde Staten heeft maandag voor een enorme stroomuitval en grote verkeershinder gezorgd. In de staten Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina en Georgia zitten in totaal zo’n 660.000 huishoudens zonder stroom. In sommige gebieden kan het naar verwachting dagen duren voordat de stroomvoorziening is hersteld. In Virginia viel 37 centimeter sneeuw en in Maryland ruim 39 centimeter. <

Duitse BMW verkoopt meer auto’s dan ooit

BMW heeft vorig jaar meer auto’s verkocht dan ooit. Dat lukte de Duitse autofabrikant ondanks het wereldwijde chiptekort waar ook de autosector mee kampt. BMW profiteerde onder meer van de gestegen verkoop van elektrische auto’s, zoals de i3 en de i4. BMW verkocht in 2021 in totaal 2,2 miljoen auto’s. Daarvan waren er meer dan 100.000 een elektrisch type. <

Nog veel annuleringen in luchtverkeer VS

De enorme hoeveelheid annuleringen in het vliegverkeer in de Verenigde Staten blijft maar aanhouden. Die annuleringen worden veroorzaakt door slecht weer en door grote aantallen coronabesmettingen bij het luchtvaartpersoneel. Het was de negende dag op rij dat er meer dan duizend vluchten werden geschrapt. Volgens de trackingwebsite FlightAware.com zijn dinsdag bijna 1200 vluchten in de VS geannuleerd. <

Ruim een vijfde meer reizigers voor Schiphol

Schiphol heeft afgelopen jaar ruim een vijfde meer reizigers verwerkt dan in het eerste coronajaar. Maar de cijfers staan in schril contrast met de periode voor de coronacrisis. Afgelopen jaar reisden 25,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. In 2020 ging het nog om 20,9 miljoen passagiers, maar in 2019 werden wel 71,7 miljoen reizigers verwerkt. Dat laatste komt neer op een afname van 64 procent. <

beeld anp

Gasprijs verder omhoog door beperkte leveringen

De Europese aardgasprijs ging dinsdag verder omhoog, na de opmars een dag eerder. Na de sterke prijsdaling aan het einde van 2021 lijken de zorgen over de krappe Europese gasvoorraad weer toe te nemen door de beperkte gasleveringen vanuit Rusland en de verwachting van kouder winterweer in Europa. <