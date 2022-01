Rapporteur martelingen vindt aanpak van demonstranten tegen coronamaatregelen ‘walgelijk’.

VN-rapporteur voor martelingen Nils Melzer uit felle kritiek op de Nederlandse politie vanwege haar optreden tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen, vorig jaar in Den Haag. Hij roept slachtoffers, getuigen en ngo’s op bewijs van politiegeweld aan te dragen.

New York

De kritiek is opvallend omdat een VN-rapporteur voor martelingen zich doorgaans niet in zulke harde bewoordingen uitlaat over Nederland. Melzer reageert op Twitter geschokt op de beelden van maart vorig jaar, toen twee ME’ers op het Haagse Malieveld bleven inslaan op een demonstrant die op de grond lag. Ook wordt de man gebeten door een politiehond.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot pas in december tot vervolging van de agenten over te gaan, omdat ze ‘disproportioneel geweld’ hadden gebruikt. ‘Dit is een van de meest walgelijke beelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd!’ twittert de VN-rapporteur bij een video van het gebeuren.

Volgens Melzer moet de Nederlandse justitie hard optreden tegen de be..

