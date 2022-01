Den Haag

Het afgelopen jaar is er 205.904 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, een recordhoeveelheid. Dat meldt een woordvoerder van de landelijke politiekorpsleiding. In de week tussen Kerst en oud en nieuw werd er ruim 26.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. <

