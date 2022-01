Hoe Nederland volgens epidemioloog Amrish Baidjoe beter kan reageren op de coronacrisis

Londen

Amrish Baidjoe, verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, weet hoe ingewikkeld het coördineren van rampenbestrijding kan zijn. De veldepidemioloog en microbioloog was onder meer betrokken bij de bestrijding van de ebolacrisis in Afrika en het zikavirus in Zuid-Amerika. En nu de wereld gebukt gaat onder de coronapandemie, kijkt hij met gefronste wenkbrauwen toe hoe Nederland die aanpakt. ‘Er is tot op heden te vaak gehoopt op: ‘Nog één keer deze ingreep en dan is het voorbij’.



Veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe. - beeld Tephinet

Zo werd in het begin gehoopt op de opbouw van groepsimmuniteit, waarna het virus geen bedreiging meer zou zijn. Na al die besmettingsgolven is duidelijk dat het virus ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .