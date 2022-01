Is een tussenjaar een goed idee? ‘Als je geen plan maakt wordt het vaak bankhangen.’

Een studiekeuze maken is lastig als hogescholen en universiteiten dicht zijn en een online gesprek met een decaan is ook niet optimaal. Een tussenjaar biedt meer ruimte voor het nadenken over de toekomst. Oudervoorlichter Hermien Miltenburg: ‘Nadenken over de toekomst kost tijd. Als je daar niet zelf voor kiest, haalt de toekomst je in en krijg je een burn-out.’

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

Oudervoorlichter Hermien Miltenburg en decaan Ernst Adam over waarom een tussenjaar wel of geen goed idee is. (beeld Wageningen University & Research en Ernst Adam)