Zorg over zwaar vuurwerk

Nijmegen

Hoewel maar een relatief kleine groep mensen dit soort vuurwerk afsteekt, maken de burgemeesters zich er erg veel zorgen over. Vooral omdat deze ‘bommen’ ook richting hulpverleners en medemensen worden gegooid, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s bespraken maandagavond het verloop van de jaarwisseling. Volgens de burgemeesters is er dit jaar ondanks het vuurwerkverbod wel erg veel vuurwerk afgestoken. ‘Zwaar illegaal vuurwerk zoals cobra’s en mortierbommen is sowieso verboden, maar we constateren dat het steeds vaker opduikt. We moeten echt bespreken hoe dat aangepakt gaat worden, voordat het helemaal uit de hand loopt’, zegt Bruls. <

