Meer ruimte voor jeugd om buiten te sporten

Den Haag

Op dit moment is dat 17.00 uur, waardoor de mogelijkheden om te trainen uiterst beperkt zijn. Veel bonden, onder meer de KNVB, besloten daarop de competities voor met name prestatiegerichte elftallen ook stil te leggen. Voor senioren gelden de nieuwe regels nog niet. Dat zal mogelijk inhouden dat veel competities bij de amateurs begin februari nog niet kunnen worden hervat, omdat iedereen vanaf 18 jaar vooralsnog niet voluit kan trainen. De meeste bonden willen dat spelers zich ten minste twee weken kunnen voorbereiden voordat ze het seizoen weer hervatten. Sportkoepel NOC*NSF had er eerder op aangedrongen de mogelijkheden om buiten te sporten voor iedereen te verruimen. Aan die wens is vooralsnog slechts ten dele tegemoetg..

