Rijksmuseum deelt met foto alle details van De Nachtwacht

Het Rijksmuseum in Amsterdam is erin geslaagd een nieuwe foto van De Nachtwacht te maken die zo scherp is dat zelfs het allerkleinste detail te zien is.

Amsterdam

Deze ‘ultra high resolution’-foto is maandag gepubliceerd en voor het publiek online te raadplegen. Daar werd maandag direct al tienduizenden keren gebruik van gemaakt.

Het brein achter het project is Rob Erdmann, de senior scientist van het Rijksmuseum. Hij is heel trots op de foto en legt uit dat door de ultrahoge resolutie een virtuele, altijd beschikbare microscoop is ontstaan, waarmee onderzoekers en publiek De Nachtwacht op elk gewenst moment tot op pixelniveau kunnen bekijken en bestuderen, ook met meer mensen tegelijk. ‘We kunnen elk pigmentdeeltje en elke penseelstreek zien. We zien verf die Rembrandt niet helemaal perfect heeft gemengd op zijn palet. We kunnen in een barstje kijken en zi..

