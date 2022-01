Ook leven zoon Peter R. de Vries in gevaar

Royce de Vries heeft, net als zijn vermoorde vader Peter R. de Vries, van de politie te horen gekregen dat zijn leven gevaar loopt. Dat bevestigt De Vries na berichtgeving in Het Parool. Daarin zegt hij te vermoeden dat de dreiging te maken heeft met de zussen van kroongetuige Nabil B., die hij bijstond in een zaak tegen de staat.

Amsterdam

De recherche zou een tip onderzoeken dat onbekenden de advocaat willen vermoorden, zo schrijft Het Parool. Tegen de krant zegt De Vries, advocaat van beroep: ‘De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de onschuldige zussen van Nabil B. heb bijgestaan in een civiele kwestie tegen de staat. Daar ben ik mee gestopt toen mijn vader was neergeschoten.’

Hij zou de zussen uit veiligheidsoverwegingen anoniem hebben bijgestaan. ‘Zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld’, zo vertelt hij tegen Het Parool. Na die publieke bekendmaking wilde de advocaat al stoppen met..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .