Wat doet corona met scholieren?

naam: Lydia de Jonge (16)

plaats: Maassluis

klas: vmbo 4

‘Ik kon het niet handelen toen ik voor het eerst hoorde dat ik niet meer naar school kon. Ik wist niet wat ik moest doen, het voelde alsof mijn leven ineens veranderd was. Ik zit liever op school dan thuis, thuis verveel ik me en dat haat ik. Dat heeft misschien te maken met mijn ADHD en autisme. Op school heb ik afleiding. Gelukkig mocht ik gewoon naar school, omdat ik in mijn examenjaar zit. Dat vind ik fijn, maar aan de andere kant wil ik ook wel de situatie van vorig jaar, waarin examens versoepeld waren. Ik zie ook dat leeftijdsgenoten zijn veranderd. Ik zie om me heen dat jongeren veel drank drinken en drugs gebruiken. Ik doe dat zelf niet. Jongeren doen..