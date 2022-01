Vlinders fladderen rond door warmte

Wageningen

De uitzonderlijk hoge temperaturen van de afgelopen dagen hebben ervoor gezorgd dat diverse soorten vlinders veel te vroeg uit hun winterslaap zijn ontwaakt. In de eerste dagen van 2022 zijn volgens De Vlinderstichting onder andere dagpauwogen, citroenvlinders en kleine vossen gezien. Vlinders horen eigenlijk pas in maart weer rond te fladderen. Overleven kost ze nu enorm veel energie en die is nodig als ze in het voorjaar aan de voortplantingstijd beginnen. De Vlinderstichting hoopt dat het snel weer kouder wordt. Uitgevlogen vlinders gaan dan opnieuw in winterslaap. Maar als er deze winter nog een of twee extreem warme periodes zijn, zal dat veel vlinders fataal worden, verwacht De Vlinderstichting. <

