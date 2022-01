De scholen gaan weer open. Dit vinden een viroloog en een kinderarts van het besluit

OMT-lid Károly Illy: 'We weten dat school erg belangrijk is voor kinderen en daarom vinden we het verantwoord de scholen te openen.'

Amersfoort

Kinderarts en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Károly Illy is blij dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs volgende week fysiek onderwijs kunnen volgen. Maandagmorgen kwam hij met de andere OMT-leden bijeen om een advies te formuleren voor het kabinet. ‘We hebben de modellen bekeken die het RIVM heeft gemaakt. Daaruit blijkt dat een heropening van de basis- en middelbare scholen slechts tot een beperkte stijging zal leiden van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. We weten dat school erg belangrijk is voor kinderen en daarom vinden we het verantwoord de scholen te openen.’

volop boosteren

Bert Niesters is hoogleraar medische microbiologie aan de Rijk..

