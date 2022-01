Slachtoffers van online fraude kampen met schaamte en schuldgevoel: ‘Zorgt voor enorme eenzaamheid’

Ook in het afgelopen jaar werden duizenden Nederlanders de dupe van online criminaliteit als Whatsappfraude, datingfraude of helpdeskfraude. De impact hiervan op mensen wordt vaak onderschat, vindt Slachtofferhulp Nederland. Onder slachtoffers heerst schuldgevoel, schaamte en geschonden vertrouwen.

Zo’n 32.000 telefoontjes over online fraude kreeg Slachtofferhulp vorig jaar. Volgens Roy Heerkens, woordvoerder van de hulporganisatie, is dat nog maar het topje van de ijsberg. ‘Uit schaamte houden mensen het voor zichzelf.’

Hoe groot is de impact van online fraude op slachtoffers?

‘Als mensen slachtoffer zijn geworden van online fraude denken ze vaak: hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Ze praten er niet over met hun netwerk of omgeving. Als gevolg daarvan krijgen mensen bijvoorbeeld last van stress- of eenzaamheidsklachten. Een recent voorbeeld: een ondernemer was door online fraude 35.000 euro kwijtgeraakt. Naast de enorme financiële schade is hij bang om als een incapabele ondernemer gezien te worden. Zelfs met zijn eigen partn..

