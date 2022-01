Voortdurende onrust in de klas: ‘Wat is er toch aan de hand met onze jeugd?’

Schooldirecteuren, docenten en psychologen zien dat het niet goed gaat met een deel van de scholieren. ‘Een verkeerde blik is tegenwoordig al voldoende voor een explosieve ruzie.’

Capelle aan den IJssel

Ismail Aghzanay, docent Engels in Capelle aan den IJssel, zet zich al schrap voor een eventuele heropening van de scholen in het voortgezet onderwijs.

Sinds de coronacrisis ziet hij steeds hetzelfde gebeuren wanneer hij na een wekenlange schoolsluiting weer voor de klas staat: een opgefokte of juist terneergeslagen sfeer, discussies die heftiger worden gevoerd dan voorheen en leerlingen die worstelen met hun zelfvertrouwen.

Onlangs nog, toen hij twee ruziënde en met elkaar bevriende leerlingen uit elkaar haalde. De reden van het conflict? Een van de scholieren had contact gehad met de ex van de ander. ‘Dan denk ik: serieus? Een verkeerde blik is tegenwoordig al voldoende voor een explosieve ruzie. Van lera..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .