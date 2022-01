In memoriam Richard Leakey (1944-2022): Atheïst en paleontoloog streed tegen stropers

Zondag overleed de Keniaanse paleontoloog Richard Leakey, op 77-jarige leeftijd. Hij ageerde zeer fel tegen de roof van en handel in ivoor.

Richard Leakey in 2018 in Nairobi.

Nairobi

Leakey mankeerde van alles: nierfalen, longemfyseem en amputatie van beide benen na een vliegtuigongeluk in 1993. Desondanks was hij zeer strijdbaar als het ging om corruptie in Kenia en het dreigend uitsterven van olifanten vanwege de jacht op ivoor. Als directeur van de Kenya Wildlife Service en twee periodes als bewindsman bereikte hij een ban op jacht en handel, ontsloeg hij duizenden corrupte ambtenaren en regelde een kwart miljard dollar lening van de Wereldbank.

Zijn felheid leidde ook tot kritiek. Een documentaire van Vice stelde dat hij jachtopzieners toestemming gaf te schieten op stropers; hij weerlegde dat, maar vond dat als zelfverdediging legitiem.

Leakey werd in 1944 geboren als zoon van Louis en Mary Leakey..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .