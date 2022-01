Nederland knalt 2022 in ondanks verbod

Den Haag

Nederland is 2022 ondanks het vuurwerkverbod knallend begonnen. Hoeveel mensen zich iets van het verbod aantrokken, ingesteld vanwege de coronapandemie, verschilde. Zowel in Utrecht als Den Haag was veel siervuurwerk te zien, maar beduidend minder dan normaal. In Bergen op Zoom, Eindhoven, Roermond, Rotterdam, Leeuwarden en Amsterdam leek de jaarwisseling weinig te verschillen van andere jaren. In Roermond en Rotterdam waren veel zware knallen te horen van illegaal vuurwerk, en in Leeuwarden was er al de hele avond veel vuurwerk. <