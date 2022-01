Geweld tegen hulpverleners, vernielingen en autobranden: de nieuwjaarsnacht verliep op verschillende plekken in het land onrustig, maar hulpdiensten noemden de situatie over de hele linie ‘beheersbaar’.

Amsterdam / Veen

Dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling op verschillende plekken in het land zijn gehinderd in hun werk en bekogeld met explosieven en stenen, is ‘verschrikkelijk en tegelijk misdadig’, heeft demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus op nieuwjaarsdag gezegd. ‘Voor geweldplegers is er geen pardon’, liet hij in een schriftelijke verklaring weten. ‘Er zijn al verschillende aanhoudingen verricht en er zullen er meer volgen.’

Grapperhaus doelde onder meer op incidenten in Friesland, Groningen en Drenthe, waar met vuurwerk en glas naar de politie werd gegooid en waar in totaal dertien aanhoudingen werden verricht. De Mobiele Eenheid moest in de nieuwjaarsnacht vijf keer worden ingezet. Vijf agen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .