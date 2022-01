Legobeeld André Hazes duikt op in Oldeberkoop

Het legobeeld van André Hazes dat begin deze week plotseling was verdwenen op de Dam in Amsterdam bevindt zich in Oldeberkoop.

Oldeberkoop

Het gaat om een stunt van De Geitefok, de oudejaarsvereniging van het Friese dorp.

Plaatselijk Belang Oldeberkoop plaatste vrijdagavond een foto op zijn Twitteraccount waarop leden van de vereniging met het beeld zijn te zien. De Geitefok wil naar eigen zeggen met de stunt aandacht vragen voor de zware coronatijd die Nederland al bijna twee jaar in zijn greep houdt. ‘Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis’, aldus voorzitter Jan-Bart Hof. ‘Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad. We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen.’

verdwenen

Het grote legobeeld..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .