Pannekoek scoort onder gemiddelde

Den Haag

De oudejaarsconference van Peter Pannekoek heeft vrijdag bijna 2 miljoen kijkers getrokken. De cabaretier was daarmee minder populair dan zijn voorganger Youp van ‘t Hek, die vorig jaar nog bijna 2,7 miljoen kijkers wist te boeien. Met een score van bijna 2 miljoen ligt Pannekoek net iets onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar van de oudejaarsconference bij de NPO. Herman Finkers scoorde in 2015 het best met zo’n 3 miljoen kijkers en Marc-Marie Huijbregts in 2018 het slechtst met bijna 1,5 miljoen.

Najib Amhali was vrijdag op SBS 6 de enige andere met een show. Hij trok 487.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .