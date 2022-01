Terug van weggeweest: ‘Je schrikt je het apelazarus als een meerval je aas grijpt’

Heel geleidelijk heeft de Europese meerval zich weer gevestigd in de Nederlandse binnenwateren. De roofvis, die een lengte van tweeënhalve meter bereikt, voelt zich vooral thuis in de wat warmere rivieren. Rijkswaterstaat liet onderzoeken wat deze opmars betekent.

Utrecht

‘Bizar, je schrikt je het apelazarus als een meerval je aas grijpt. De vissen hebben geen tanden, maar creëren een vacuüm waarmee ze hun prooi in één keer opzuigen. Het water knalt dan naar binnen.’

Hengelsportgoeroe en bioloog Marco Kraal struikelt bijkans over zijn woorden als hij over de meerval vertelt. De reusachtige vis is een betrekkelijke nieuwkomer in de Nederlandse binnenwateren, maar wel één die visserslatijn overbodig maakt.

De vissen kunnen honderd kilo wegen en het lengterecord voor hengelaars, dat geregeld wordt bijgesteld, staat op 2,43 meter.

Aangenomen wordt dat de Europese meerval hier tweeënhalve meter kan bereiken, al wordt in de literatuur een dier van twee keer die lengte gemeld dat 330 kilo woog. H..

