De hoogtepunten van 2021

Harnas van Glas

Maaike Ouboter

Maaike Ouboter maakte iedereen aan het huilen met ‘Ik mis je’ in 2013, het lied van een meisje zonder ouders. Ze nam bewust de tijd voor verdere albums en dit jaar kwam een combinatie van cd en boek uit. Daarop staat een song die beter is dan het nu te veel gehoorde ‘Ik mis je’: luister nu naar ‘Troostliedje’.

Let It Be (50th Anniversary)

The Beatles

Erg zielig voor de Rolling Stones en Bob ‘bijna 81’ Dylan, maar 2021 was echt weer een Beatlejaar. Let It Be in een kristalheldere versie, niet de bedompte elpee van 1970 of het veel te kale Naked uit 2003. En dan die zeven uur Get Back van Peter Jackson, de maker van de film The Lord of the Rings. Heel lang, veel gebabbel, maar w..

