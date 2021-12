‘Sportschool moet transvrouw altijd in kleedkamer toelaten’

Utrecht

Die uitspraak doet het College nadat een transvrouw die nog geen geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan, in een sportschool geen toegang had gekregen tot de kleedkamer voor vrouwen. De sportschool deed dit naar eigen zeggen omdat ze vrouwen niet bloot wil stellen aan de geslachtsdelen van mannen.

Het College oordeelt dat de persoon in kwestie daardoor wordt gediscrimineerd. Dit oordeel is gebaseerd op de Transgenderwet, die werd ingevoerd in 2014. Deze wet stelt dat het belangrijker is hoe je je voelt over je eigen lichaam dan je biologische geslacht. Daardoor is een geslachtsveranderende operatie niet langer een voorwaarde om in het andere geslacht erkend te worden. Dat betekent volgens het College dat er niet langer..

