oktober 2021

Al deze prijsstijgingen maken dat de inflatie sterk toeneemt: voor hetzelfde geld kan minder worden gekocht. Niet alleen Nederland kampt met inflatie. In de landen van de Europese Unie zijn de prijzen in september met 3,4 procent gestegen. Over de oorzaak zijn de economen het eens. Sinds het einde van de wereldwijde coronapandemie in zicht lijkt te komen, groeit de vraag naar energie en naar metalen en bouwproducten wereldwijd. Fabrikanten kunnen niet meteen aan de vraag voldoen, omdat ze hun productiecapaciteit tijdens de pandemie hebben beperkt. Door een tekort aan zeecontainers hapert de aanvoer en door een tekort aan chips wordt de productie soms stilgelegd. Fabrikanten verrekenen de kosten daarvan in hun prijzen. In Nederland wordt ..

