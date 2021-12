Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is sinds 2019 adviseur en vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, een grote strafzaak met zeventien verdachten, onder wie Ridouan Taghi. De laatste wordt onder meer verdacht van drugshandel en afrekeningen in het criminele milieu. Het bijstaan van Nabil B. is een riskante zaak. In september 2019 is zijn advocaat, Derk Wiersum, vermoord.

Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt bedreigd. De Vries is geregeld te gast in het tv-programma RTL Boulevard, dat in Amsterdam wordt opgenomen. Als hij op 6 juli de studio verlaat en zich naar de parkeergarage begeeft, wordt hij in de Lange Leidsedwarsstraat van dichtbij neergeschoten. Hij wordt zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Later op de avond arresteert de politie op de A4 bij Leidschendam twee mannen in een vluchtauto, van wie er een de vermoedelijke schutter is. Peter R. de Vries overlijdt negen dagen later aan zijn verwondingen.

De aanslag en het overlijden brengen het land in nationale rouw. Peter R. de Vries loste schijnbaar onoplosbare moordzaken op, zoals de Puttense moordzaak en de moord op Nicky Verstappen...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .