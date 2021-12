februari 2021

Op zaterdagavond 6 februari nadert er vanuit het zuidoosten een neerslaggebied met veel wind. Het KNMI geeft code rood af, omdat er sprake kan zijn van ontwrichtende omstandigheden. In de nacht van zaterdag op zondag sneeuwt het hard en veel, de harde wind wakkert aan tot storm. Sinds 2010 heeft Nederland zo’n sneeuwstorm niet meer meegemaakt. Als de mensen op zondagochtend wakker worden en de gordijnen opentrekken, zien ze een witte wereld. Er ligt een laag sneeuw van vijf tot tien centimeter dik, op een enkele plek zelfs dertig centimeter.

Sneeuwpret in het Griftpark in Utrecht.

Met de ontwrichtende omstandigheden blijkt het die dag mee te vallen. De meeste mensen blijven thuis en gaan de weg niet op, zodat de aanhoudende sneeuwval tot weinig ongelukken leidt. De schade blijft voornamelijk beperkt tot blikschade en voertuigen die van de weg geschoven zijn en niet verder kunnen, meldt Rijkswaterstaat. Op de spoedeisende hulp van de meeste ziekenhuizen is het rustig. De GGD houdt die zondag de testlocaties gesloten, zodat er niet op corona getest kan worden. Op veel trajecten rijden geen treinen. Op maandag is het inmiddels gestopt met sneeuwen. Sommige scholen houden die dag hun deuren gesloten, omdat leraren en leerlingen wegens de sneeuwval de school niet kunnen bereiken. De sneeuw geeft veel plezier: in Nijmeg..

