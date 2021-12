Wat staat Nederland nog te wachten op boostergebied?

In hoeverre zijn de extra boosterronden noodzakelijk?

Vooropgesteld: of er zoveel prikken nodig zijn is nog onduidelijk. Demissionair minister De Jonge kiest met de voorlopige inschatting van drie nieuwe ronden vooral voor zekerheid. Om in ieder geval voldoende vaccins op voorraad te hebben, koopt de minister groot in. Nederland bestelt bijna 6 miljoen extra vaccins, in totaal zijn er bijna 29 miljoen vaccins aangekocht.

Die extra boosters zijn mogelijk nodig om de bescherming tegen het virus op peil te houden. In hoeverre dat het geval is, bekijkt het ministerie samen met het RIVM. Uit de eerste resultaten van een lopend Brits onderzoek blijkt dat het effect van de booster na tien weken mogelijk met 15 tot 25 procent afneemt. Het gaat dan..

