De rookruimte verdwijnt, het minimumloon gaat (iets) omhoog – en andere veranderingen die in 2022 ingaan

In openbare gebouwen waren rookruimten al opgedoekt, in 2022 volgen die in bedrijfspanden. Wat verandert er komend jaar nog meer op het gebied van werken en sociale voorzieningen?

2021 was het laatste jaar van de rookruimte

Halverwege dit jaar moesten alle rookruimten in (semi)publieke en openbare gebouwen al dicht. Vanaf 2022 geldt dit ook voor de rookruimten in bedrijfspanden. Buiten mag een rookruimte wel, zolang deze niet aan het gebouw zelf grenst of mensen hindert die naar binnen gaan – een afdakje of fietsenhok telt dus niet. Alle gebouwen waar mensen komen voor cultuur, sport of onderwijs zijn hiermee vanaf volgend jaar rookvrij. Ook verdwijnt de sigarettenautomaat uit de horeca.

gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Vanaf de zomer krijgen ouders negen weken lang een UWV-uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon tijdens hun ouderschapsverlof..

