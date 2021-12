Blinde vlek voor behoeften jongeren in coronacrisis: ‘Volwassenen redeneren vaak vanuit hun eigen context’

Jongeren zouden moeten praten over de impact van corona op hun leven en met alternatieve maatregelen moeten komen om meer bewegingsvrijheid te krijgen, zei OMT-lid Diederik Gommers woensdag. Dat doen we al, maar er wordt vaak niet of slecht geluisterd naar ons, zeggen jongerenvertegenwoordigers.

Ama Boahene (24), voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en Justine Feitsma (29), voorzitter van CNV Jongeren, over het belang van open scholen, belabberde overheidscommunicatie en scepsis rond boosterprikken.

Het probleem is niet dat jongeren zich niet laten horen, maar dat ze niet in de posities zitten waar de beslissingen worden genomen, zegt Boahene. Volgens haar heeft dat blinde vlekken opgeleverd in de coronamaatregelen. ‘Lang is er geen aandacht geweest voor de enorme impact van de maatregelen op de mentale gezondheid van jongeren. Veel volwassenen redeneren vaak vanuit hun eigen context. Vanuit een huis waar ze de ruimte hebben en een leven met een vaste sociale kring. Als student ben je dat allemaal nog aan het opbouwen.’

Just

