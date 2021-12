De migrantencrisis in Europa tot gender in de sport: zes foto’s die het nieuws dit jaar bepaalden

Zuid-Limburg en de buurlanden staan onder water Zwellende rivieren, ondergelopen snelwegen, het water dat door Valkenburg kolkt. Huisraad dat kilometers meegevoerd wordt met de stroming; het zuiden van Limburg en delen van België en Duitsland werden deze zomer letterlijk overspoeld. Deze combinatie van hevige neerslag en hoogwater was extreem en uniek: er wordt geschat dat een dergelijke gebeurtenis slechts eens per honderd tot duizend jaar voorkomt. Niettemin zou die frequentie door de klimaatverandering zomaar hoger kunnen worden. Nederland moet zich daarom voorbereiden op meer hoogwater in de toekomst en werken aan structurele oplossingen, aldus experts. Het bracht premier Mark Rutte tot een persoonlijke noot in zijn speech tijdens de wereldwijde klimaattop in Glasgow. Hij vertelde hoe de gevolgen van de klimaatverandering pijnlijk zichtbaar werden in zijn land en riep op tot ‘actie, actie, actie’. En hij was niet de enige, wereldwijd klonk de luide roep aan de wereldleiders die begin november bijeen waren in de Schotse stad: red de wereld nu het nog kan. Na dagen koortsachtig onderhandelen werden de bijna tweehonderd aanwezige landen het op het allerlaatste moment eens over een slotverklaring. Die werd kritisch ontvangen; het is maar de vraag of het genoeg is om de klimaatverandering te stoppen. beeld anp / Remko de Waal



Gender in de sport De Olympische Spelen van afgelopen jaar, die toch Tokyo 2020 bleven heten, zijn wat dat betreft een goed voorbeeld. De hele wereld keek mee hoe de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard als eerste transpersoon meedeed aan de Spelen. Voor sommigen een ontroerend moment van inclusie. Voor anderen je reinste competitievervalsing. Hubbard had haar puberteit immers als jongen doorlopen en dat fysieke voordeel maak je, ook na een transitie, niet meer ongedaan. Hoewel Hubbard uiteindelijk geen rol van betekenis speelde, is er in de Verenigde Staten de afgelopen weken bijvoorbeeld veel te doen om Lia Thomas. Deze zwemster en transvrouw breekt record na record. De sportwereld worstelt al langer met de vraag hoe om te gaan met atleten die afwijken van de norm. Zoek de tragische verhalen van Foekje Dillema en Caster Semenya, geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, maar eens op. De sportkoepels staan nog altijd voor lastige keuzes. Competitieve sport genderneutraal maken is onwenselijk; dat betekent in feite het uitwissen van (bijna alle) vrouwen. Kan de topsport zowel inclusief als eerlijk zijn? Dit debat krijgt in 2022 gegarandeerd een vervolg. beeld afp / Chris Graythen



Scholen dicht en online lessen vergroten leerachterstanden en kansongelijkheid De oplopende besmettingscijfers dwongen het kabinet er tot twee keer toe om in december de scholen vervroegd te sluiten. En zo begonnen én eindigden schoolgaande kinderen het jaar 2021 in een lockdown. De schoolsluitingen, tekort aan onderwijzend personeel, klassen die in quarantaine moesten ... de onrust en het online onderwijs vergroten de kans op leerachterstanden en kansongelijkheid. Die conclusie trok de Onderwijsinspectie in De staat van het Onderwijs, dat in april gepubliceerd werd. Basisschoolleerlingen en brugklassers lopen vooral vertraging op in onder meer begrijpend lezen en rekenen. Bovendien groeit de kansenongelijkheid. Neem nu alleen al de mogelijkheid tot het nemen van bijles. Voor een basisschoolkind kost dat ouders gemiddeld ruim 700 euro per jaar. Eerder, in februari kondigden de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven aan 8,5 miljard euro te investeren in een Nationaal Programma Onderwijs, waarmee scholen meer financiële ruimte krijgen om leerlingen gericht te helpen. Bijvoorbeeld om gratis bijles te geven voor leerlingen die dat willen en nodig hebben. Daarmee zijn de verschillen niet meteen weggewerkt. Uit een enquête in november onder scholen blijkt dat een derde van de basisschoolleraren nog steeds ongerust is dat het niet gaat lukken om de leerkloof te overbruggen. beeld Marcel van den Bergh

Een onnavolgbare route Het kerkelijk leven deinde in 2021 verder op de golven van de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). De diensten gingen van online naar fysiek en weer terug, samenzang mocht dan weer wel en dan weer niet, katholieken kregen hun hostie vanachter plexiglas en de avondmaalsbeker bij protestanten maakte plaats voor kleine plastic cupjes. En de kosters maar ontsmetten en ventileren. Op de langverwachte coronaroutekaart voor de kerken met vier risiconiveaus en passende maatregelen, in maart gepresenteerd, ontbrak het veelbesproken coronatoegangsbewijs; in Gods huis moet iedereen welkom zijn, zonder een vorm van controle bij de ingang. Grote orthodox-gereformeerde kerken bepaalden hun eigen route en lieten veel meer dan het geadviseerd maximum aan bezoekers toe, constateerden journalisten die bij de kerken postten en kerkgangers aanspraken. De beelden van geëmotioneerde kerkgangers die journalisten van zich afsloegen, werden eindeloos herhaald. Ondertussen bleek ook het virus er zijn eigen onnavolgbare routekaart op na te houden. Na een onbezorgde zomer leek het virus onder controle en tekende zich een nieuw kerkelijk normaal af: geen anderhalve meter afstand meer, wel ‘rekening houden met elkaar’. Maar dat was maar voor even: binnen twee maanden werd de afstandregel heringevoerd en keerden de mondkapjes terug. En zo eindigde 2021 met dezelfde CIO-adviezen als waarmee het jaar begon. beeld Jeroen Jumelet

Een grote vertrouwenscrisis Dinsdag 7 september. Kamervoorzitter Vera Bergkamp roept alle fractievoorzitters bij zich, tijdens het debat over het eindverslag van informateur Mariette Hamer. Maandenlang heeft Hamer vergeefs geprobeerd een doorbraak te forceren. Een minderheidskabinet lijkt de enig overgebleven optie, maar niemand is enthousiast. De VVD draagt zwaargewicht Johan Remkes voor als nieuwe informateur. Hij zegt dat het afgelopen moet zijn met het over en weer uitsluiten: D66 wil niet verder met de ChristenUnie, en VVD en CDA willen niet met PvdA én GroenLinks onderhandelen. ‘Als die houding zo blijft, dan ben ik er snel klaar mee’, dreigt Remkes. Eind september forceert hij een doorbraak. Nadat D66-leider Sigrid Kaag onderhandelingen met zes partijen (inclusief PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) heeft voorgesteld, werpt Remkes – na lange gesprekken en biechtstoelprocedures – de vraag op of voortzetting van de ‘oude’ coalitie niet de beste optie is. Maar die coalitie moet wel ‘nieuw’ worden. Er is een breuk nodig met de oude bestuurscultuur. Een cultuur waarin verkenners noteren: ‘positie Omtzigt - functie elders’. Een zinnetje dat in maart onbedoeld naar buiten komt en tot een grote vertrouwenscrisis rond Mark Rutte leidt. Half december is er dan toch een coalitieakkoord, met de belofte van een betrouwbare en dienstbare overheid. De burger wacht gelaten af. beeld anp / Bart Maat