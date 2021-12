Het kabinet gaat ervan uit de er volgend jaar drie boosterrondes voor coronavaccins kunnen komen, dat is inclusief de nu al lopende boosterronde. In 2023 zou er ten minste één boosterronde kunnen komen. Dat schrijft demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland slaat bijna 6 miljoen extra coronavaccins in voor die mogelijke extra boosterrondes. Die vaccins zouden net als 12 miljoen eerder bestelde vaccins van Pfizer/BioNTech mogelijk al zijn aangepast aan de omikronvariant. <

Aandeel omikron neemt toe in regio Amsterdam

De omikronvariant van het coronavirus is in de regio Amsterdam momenteel goed voor 80 procent van de besmettingen. De omikronvariant is sinds begin vorige week al dominant in de regio Amsterdam en sindsdien lijkt het aandeel toe te nemen. <

beeld anp

Jonge wetenschappers gaan wereldreis maken

Het Rotterdamse schip Oosterschelde gaat de wereldreis maken die wetenschapper Charles Darwin twee eeuwen geleden maakte, met als doel om jonge wetenschappers te helpen om klimaatverandering tegen te gaan. De Rotterdamse rederij heeft de reis woensdag aangekondigd, maar het schip vertrekt pas in 2023. <

FM-zender verstoorde radioverkeer Schiphol

Het radioverkeer met de vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken geregeld verstoord. De boosdoener was een FM-zender uit Gelderland, die weliswaar een vergunning had maar zich niet aan de regels hield, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). <

Rotterdam schaalt op tijdens jaarwisseling

De veiligheidsregio Rotterdam heeft met het inzetten van 550 hulpverleners tijdens oud en nieuw maximaal opgeschaald. De stad is op het ergste scenario voorbereid, vooral vanwege de rellen op de Coolsingel in november. Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, noemt het ‘heel erg triest’ dat dit nodig is. <

beeld anp

Onveilige jeugdopvang in Emmeloord blijft dicht

Kinderen krijgen voorlopig geen jeugdzorg meer op een opvangplek in Emmeloord. De locatie van Flevostate was erg vies en onveilig, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vastgesteld. Daarom blijft de locatie de komende tijd dicht. Kinderen vertelden de inspecteurs dat ze soms hardhandig werden aangepakt door de begeleiders, en dat die ook doorgingen als de kinderen pijn hadden. <

Man die mensensmokkel voorbereidde moet cel in

Een 42-jarige Syriër is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel voor het voorbereiden van mensensmokkel. Hij werd begin september op het vliegveld van Eindhoven gesnapt met tientallen reisdocumenten op zak die niet van hem waren. Hoewel de verdachte beweerde dat hij niet van de mensensmokkel wist, zag de rechter genoeg bewijs. <

Politie Lelystad redt man uit container

Een man is dinsdag in Lelystad uit een ondergrondse container gered, nadat hij vast was komen te zitten toen hij op zoek ging naar zijn portemonnee. Hij dacht die daarin gegooid te hebben. Nadat hij in de container was beland, kwam hij er niet meer op eigen kracht uit, meldt de politie. Een omstander waarschuwde de politie, die de man uit zijn benarde situatie kon redden. Zijn portemonnee bleek uiteindelijk niet in de container te liggen. <

ME staakt zondag bij protest Amsterdam

De Mobiele Eenheid is van plan zondag het werk neer te leggen tijdens een demonstratie in Amsterdam tegen het coronabeleid. De gemeente heeft de aanzegging van de actie woensdagochtend ontvangen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp ‘sluit niet uit’ dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een kort geding zal aanspannen om de politiestaking te voorkomen. Een woordvoerder van Halsema wilde nog niet reageren. <

Aantal jeugdzaken moord ruim verdubbeld

Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of poging tot moord is in 2021 meer dan verdubbeld. Dit jaar ging het - in de periode van 1 januari tot half november - om 64 zaken. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 25. De stijging komt neer op een toename van 156 procent. Ook het aantal zaken waarin jongvolwassenen (18 tot 21 jaar) worden verdacht van moord of poging tot moord steeg aanzienlijk: van 51 naar 76, een toename van 49 procent. <

Ayfer Koç overweegt landelijke politiek

Ayfer Koç overweegt de landelijke politiek in te gaan. ‘Dat sluit ik niet uit’, zegt ze in gesprek met Omroep WNL in Het Jaar Van op NPO Radio 1. Op dit moment is Koç, die getrouwd is met zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt, gemeenteraadslid voor het CDA in Enschede, maar daar stopt ze na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 mee. Koç noemt politiek ‘ontzettend leuk, ook landelijk’. <

De Jonge zegt weer: winkel niet over de grens

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge doet opnieuw een dringende oproep om niet te gaan winkelen in België of Duitsland, waar de detailhandel en horeca wel open zijn, in tegenstelling tot Nederland. ‘Als het in Nederland niet verstandig is in winkelstraten te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet.’ De afgelopen dagen trokken Nederlanders op grote schaal de grens over om toch wat leuks te kunnen doen. <

beeld anp

Opnieuw nieuwsmedium Hongkong dicht na inval

Het laatste grote prodemocratische nieuwsmedium van Hongkong sluit de deuren na een inval door de politie. Stand News maakte via internet bekend dat alle medewerkers hun baan verliezen. Agenten vielen woensdag de redactie van Stand News binnen en verrichtten arrestaties. Medewerkers van het online nieuwsmedium worden verdacht van ‘samenzwering om opruiende publicaties te publiceren’. <

Ophef in China over publieke vernedering

In China is ophef ontstaan over de behandeling van vier mensen die worden verdacht van het overtreden van coronaregels. De politie toonde de verdachten deze week in de stad Jingxi aan een menigte, berichten staatsmedia. <

Minstens 38 doden na instorten goudmijn

Minstens 38 mensen zijn omgekomen in het Oost-Afrikaanse Sudan door het instorten van een goudmijn zondag, meldt de Sudanese Mineral Resource Society. Het exacte aantal onder het puin bedolven mensen is onduidelijk. Het ongeluk had plaats in de stad Al-Nuhud, in de regio West-Kordofan. De export van goud is van groot belang voor het 44 miljoen inwoners tellende land. Veel goudmijnen in het land voldoen niet aan de veiligheidsnormen. <

VS: oud-Senaatsleider Harry Reid gestorven

Oud-senator Harry Reid is dinsdag op 82-jarige leeftijd gestorven, maakte Senaatsleider Chuck Schumer bekend. Reid, een Democraat, was tussen 1987 en 2017 senator namens de staat Nevada. Van 2007 tot 2015 was hij de leider van de Democratische meerderheid in de Senaat. Reid was een van de politieke figuren die de destijds nog relatief jonge Barack Obama pushte zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2008. <

beeld anp

‘Meeste coronapatiënten op ic niet geboosterd’

De meeste coronapatiënten die op de Britse intensive care worden behandeld hebben nog geen boosterprik gehad, zegt premier Boris Johnson. ‘Ik heb artsen gesproken die zeggen dat tot 90 procent van de ic-patiënten ongevaccineerd is.’ Hij adviseert Britten met klem om een prik te halen. <

Belgisch café aan Maas sluit deuren na 105 jaar

Een oud café en familiebedrijf op de Belgische oever van de Maas, ruim vijf kilometer ten noorden van Maastricht, heeft de deuren na 105 jaar gesloten. Cafébaas Rudi Smeets van de uitspanning de Maasvallei in Herbricht zei tegen de krant De Morgen dat hij ‘het opgeeft, het water heeft gewonnen’. De 58-jarige horecaman heeft heel zijn leven doorgebracht in het café dat zijn moeder en grootmoeder eerder runden. Hij maakte er 21 overstromingen mee. <

BMW is op zoek naar 6000 personeelsleden

Autoconcern BMW wil volgend jaar 6000 nieuwe arbeidsplaatsen creëren, met name in de productie van elektrische auto’s. Dat zegt Oliver Zipse, bestuursvoorzitter van het Duitse concern in een interview met de Duitse krant München Merkur dat donderdag wordt gepubliceerd. <

Producent Leffe wil naamsverandering Leff

De Franse brouwer Leff, die pas sinds kort operationeel is, zou zijn naam moeten veranderen. Dat heeft ‘s werelds grootste brouwer AB InBev gevraagd. De naam Leff zou namelijk te veel lijken op het biermerk Leffe, dat door de Belgische bierreus wordt geproduceerd. Philippe Le Sauw van de Bretonse brouwerij heeft de brouwerij vernoemd naar de rivier die in zijn geboortedorp stroomt. <

beeld anp

Putin herhaalt: Nord Stream 2 staat gereed

De onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2 staat gereed om de druk van de Europese gasmarkt af te halen. Dat heeft de Russische president Vladimir Putin nog maar eens benadrukt. Volgens hem is het tweede deel van de pijpleiding gevuld en kan snel gas worden geleverd. Daarbij zal de ingebruikname van de pijp volgens hem snel zorgen voor lagere gasprijzen. <

Nederlandse topman voor Surinaamse bank

De Nederlander Arjan Molenkamp wordt volgend jaar topman van de Surinaamsche Bank (DSB). Daarmee krijgt opnieuw iemand uit Nederland de leiding over de grootste bank van Suriname. De huidige baas Steven Coutinho kwam ook al uit Nederland. Vanuit de Surinaamse samenleving is er kritiek dat opnieuw een buitenlander de baas van een bank in Suriname wordt. <

‘Risico voor Italië als Draghi president wordt’

Het is een groot risico voor de economie van Italië als Mario Draghi zijn functie als premier neerlegt en president wordt van het land. Economen van Bloomberg Economics hebben de mogelijke gevolgen van die stap in kaart gebracht. Het zou kunnen leiden tot meer politieke instabiliteit in Italië die het herstel van de coronacrisis in gevaar kan brengen. Draghi werd begin dit jaar premier en liet vorige week weten dat hij wel president zou willen worden wanneer die positie beschikbaar komt begin volgend jaar. <

Betaaldienst Tikkie in 2021 meer gebruikt

Betaaldienst Tikkie is afgelopen jaar verder gegroeid. Er werden meer dan 100 miljoen tikkies betaald. Volgens ABN Amro, de bank achter de populaire app, ging het bij elkaar opgeteld om een bedrag van ruim 4,2 miljard euro. Dat is ongeveer 800 miljoen euro meer dan in 2020, en toen was er ook al sprake van een record. Het bedrag aan zakelijk betaalde tikkies groeide met 70 procent. <