In 2021 218.000 kilometer wegberm opgeschoond

De zwerfafvalopruimers die gebruikmaken van de app Helemaal Groen hebben in 2021 meer dan 218.000 kilometer wegberm in Nederland opgeschoond. Met de app kun je als vrijwillig zwerfafvalopruimer laten zien in welke straten je aan het werk bent geweest. Die straten kleuren groen op de kaart. Een straat waar al dertig dagen niemand meer is geweest, verandert van groen in oranje. Daarna wordt hij bruin en na een halfjaar is de straat weer wit, net als een nooit bezochte straat.

Geesteren

Helemaal Groen begon in april 2019 met zeven deelnemers, nu staat de teller op bijna 7800 deelnemers verspreid over het land. In 2021 kwamen er 5200 deelnemers bij. Op app.helemaalgroen.nl kun je zien in welke gemeenten deelnemers actief zijn. De bedenker van de app is Jaap de Boer, een gepensioneerd dierenarts uit Geesteren, een dorp in de gemeente Berkelland. ‘De gemeente Berkelland heeft 43.800 inwoners. 1 procent van alle inwoners, 434 mensen, is betrokken bij Helemaal Groen’, vertelt De Boer. ‘Deze mensen zijn verantwoordelijk voor 23.000 opgeschoonde kilometers; vijftig kilometer per deelnemer. Er zit zoveel kracht in het individu. De kunst is die te activeren en te faciliteren.’

De app motiveert zwerfa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .