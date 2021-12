Seks strafbaar bij vermoedens van uitbuiting

Seks met slachtoffers van dwang, uitbuiting of mensenhandel wordt per 1 januari strafbaar als de klant het misbruik overduidelijk kan vermoeden. ‘Klanten zijn een sleutelfiguur in de aanpak van mensenhandel.’

Den Haag

Vanaf 2022 is het strafbaar om seks te hebben met sekswerkers van wie een klant weet of kan vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Klanten kunnen een celstraf van maximaal vier jaar krijgen of een boete van maximaal 21.750 euro. Als de sekswerker jonger dan achttien jaar is, kan de celstraf oplopen tot zes jaar.

De wet is het symbool van een kentering, merkt woordvoerder Shamir Ceuleers van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM). Volgens Ceuleers is het belangrijk dat de rol van klanten expliciet naar voren komt in de wet. ‘Er werd vaak gedaan alsof klanten onschuldige toeschouwers zijn, maar zij zijn medeverantwoordelijk als ze seks hebben met iemand die bijvoorbeeld minderjarig is.’

Ook Marijke Mal..

