Robin Fransman (1968-2021), boegbeeld van Herstel-NL, zag het gevaar elders

De politicoloog Robin Fransman, die zich met zijn initiatief Herstel-NL tegen de lockdowns keerde, is dinsdag op 53jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. Fransman was bewust ongevaccineerd – hij dacht dat hij tot de minder kwetsbaren behoorde.

Fransman, een voormalig bankier en lid van financiële toezichthouder AFM, werd na de financiële crisis van 2009 een veelgevraagde commentator. Als directeur van het Holland Financial Centre, een denk- en lobbyclub van de financiële sector, stuurde hij graag gepeperde en originele meningen en analyses de wereld in. Hij werd lid van de VVD, schreef opiniestukken voor de Volkskrant en Follow the Money en ging werken bij beleidsadviesbureau De Argumentenfabriek. In zijn stukken pleitte hij onder meer voor loonsverhogingen, zonnepanelen, minder sparen en het krijgen van meer kinderen. Steeds draaide het daarbij om de vraag: wat zijn de collectieve gevolgen van individuele keuzen?

Als de coronacrisis begint, draait hij die vraag om. Wat zijn de..

