België heropent cultuursector na uitspraak Raad van State

Het besluit van het Overlegcomité om haar eigen coronabeperking na een week weer in te trekken, is een logisch gevolg van de uitspraak van de Raad van State.

De grootste Belgische bioscoopketen Kinepolis had al laten weten op 1 januari de deuren weer te openen. Een woordvoerster omschreef de gedwongen sluiting tegenover persbureau Belga als ‘een onrechtvaardige beslissing’ die wordt rechtgezet. De sluiting tijdens een traditioneel drukke periode plaatst het bedrijf wel voor problemen. Zo moet personeel weer worden ingeschakeld. ‘We hadden net alles in gereedheid gebracht voor de sluiting en nu zijn we weer volop voorbereidingen aan het treffen voor een heropening’, zei de woordvoerster. ‘Het is niet zo eenvoudig dat we gewoon het licht we..

