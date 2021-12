Het avontuur van koe Leonarda 12 die bijna honderd kilometer zwom

Bij de wateroverlast in Limburg afgelopen zomer werd ze bekend als de koe die bijna 100 kilometer zwom. Nu staat Leonarda 12 weer in de wei bij Roermond. Boer Har Smeets blikt terug en heeft ook nieuws over haar.

Roermond

Terwijl ze uiteindelijk op haar manier poseert voor de fotograaf, likt Leonarda 12 aan haar linkerneusgat. Ze is snel gevonden tijdens het uitstrooien van manden brood door boer Har Smeets op de 92 hectare Stadsweide in Roermond. Ze loopt in het derde groepje van de kudde galloways, een stevige, hoornloze koe met oorsprong in Schotland.

Als we dat groepje koeien van de kudde naderen en vragen of ze hier misschien bij zal zitten, zegt Smeets: ‘Ik ben Jomanda niet.’ Dichterbij gekomen kijkt hij naar het oormerk, het werknummer: 0048. Ja, dit is ze dus: Leonarda 12, zes jaar jong. Mooie krullende lokken op het voorhoofd. Donkere ogen. Wereldnieuws in juli. De zwemmende koe.

twee oge..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .