Zij zijn sociaal doodverklaard door hun geloofsgenoten van de Jehovah’s Getuigen

Je zult maar een geloofsgemeenschap verlaten, en dan sociaal dood verklaard worden door de achterblijvers. Dat overkomt veel oud-Jehovah’s Getuigen, vertellen ze. En die praktijk willen ze nu in Nederland juridisch aanpakken. Oud-Jehovah’s Getuige Vlora Krasniqi: ‘Er werd gezegd dat de wereld me niet goed zou behandelen. Zoiets als: als je de zegen van Jehovah niet hebt, loopt het slecht met je af.’

Amersfoort

‘Het is nooit een bewuste keus geweest om Jehovah’s Getuige te worden.’ Jamie de Jonge (29) heeft het over haar moeder, die bij de gemeenschap hoorde. ‘Als je erin geboren wordt en je familie zit erin, dan is het je leven. Daaraan kun je niet veel veranderen.’

Dat was bij Vlora Krasniqi (30) anders. Zij kwam door een ‘knipperlichtrelatie’ bij de Jehovah’s Getuigen terecht. ‘Ik zocht naar een doel in mijn leven. Ik kreeg een vriendje en alhoewel hij in die tijd inactief was, had ik al wel wat lectuur van de Jehovah’s Getuigen bij hem gelezen.’ Inactief ben je als je formeel nog wel lid bent, maar geen deel meer wilt zijn van de gemeenschap. Inmiddels zijn beide vrouwen nog een stap verder en zijn ze officieel geen Jehovah’s..

