Petitie tegen sluiting kinderhartcentrum UMCG 200.000 keer ondertekend: ‘Kinderen kunnen onnodig overlijden’

Groningen

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge maakte vorige week maandag bekend dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden over twee jaar moeten stoppen met kinderhartchirurgie. De zorg wordt dan overgeheveld naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. Volgens De Jonge is het concentreren van de zorgen nodig, omdat chirurgen zo hun kennis en kunde voor de specialistische operaties beter op peil kunnen houden.

In Groningen wordt daar anders over gedacht. ‘De expertise die bij ons in 75 jaar is opgebouwd wordt zo in een keer teniet gedaan’, stelt de petitie van het UMCG. Ook het feit dat hartoperaties voor kinderen alleen nog in de Randstad kunnen worden uitgevoerd, steekt..

