Marjolein Moorman en Sander Schimmelpenninck maken zich zorgen over de kloof tussen arm en rijk: ‘Ontwricht de samenleving’

Buiten is het ijzig koud, het regent, vrachtschepen passeren op het woelige IJ. Binnen, in restaurant Loetje in Amsterdam-Noord, is het warm en gerieflijk. Daar zitten een opiniemaker en een wethouder, die zich beiden zorgen maken over de kloof tussen arm en rijk. Het ritme van de heimachines is toepasselijk. Is de samenleving toe aan een verbouwing?