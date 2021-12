Edy Korthals Altes (1924-2021): belangenbehartiger van vrede

Oud-ambassadeur Edy Korthals Altes is afgelopen zaterdag op 97-jarige leeftijd overleden. Hij werkte na een studie economie van 1951 tot 1986 als diplomaat voor Nederland en was onder meer ambassadeur in Polen en Spanje. Van 1973 tot 1977 was hij Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen. In 1986 keerde hij zich tegen wat hij ‘de waanzin van de wapenwedloop’ noemde. Een droom over Jezus had hem ertoe gebracht niet langer mee te gaan in het gedachtegoed over kernbewapening. Daarin heerste de gedachte dat je als land wapenen tegen oorlog nodig was, niet om de wapens te gebruiken, maar om vrede te bereiken. Volgens Korthals Altes was het beter oorzaken van conflicten aan te pakken en konden kernwapens tot vernietiging van de mensheid leiden. Hij zette zich de rest van zijn leven in tégen kernwapens en oorlog en voor vrede en verzoening. Hij schreef boeken en vervulde diverse bestuursfuncties. Zo was hij voorzitter van de Sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland. Voor zijn inzet voor de Coalitie Vredesmissies Zonder Wapens en de Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid werd hij dit jaar uitgeroepen tot Vredesheld 2021.