Niet alle veiligheidsregio’s schalen op met oudjaar

Amsterdam

De woordvoerder stelt dat de brandweermensen vuurwerkbrillen hebben klaarliggen in de auto’s en dat er ook in een aantal kazernes in de regio Utrecht een dubbele bezetting is met de jaarwisseling. ‘Ook hebben we wat extra voertuigen klaarstaan, maar dat is bij iedere jaarwisseling het geval’, aldus de woordvoerster. ‘Rotterdam wordt behoorlijk opgeschaald. Ze houden extra rekening met rellen. We hebben geen aanwijzingen dat daar hier sprake van zou zijn.’ Ook de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt in vergelijking met andere jaren geen extra maatregelen.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet maandag weten in ‘opperste staat van paraatheid’ te zijn voor oud en nieuw. Er staat onder meer een extra beveiligd brandweervo..

