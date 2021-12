Nederland krimpt vanaf januari tot 345 gemeenten

Nederland telt op 1 januari 2022 in totaal 345 gemeenten, zeven minder dan dit jaar. Per 24 maart komend jaar valt er nog één gemeente af, als Weesp bij Amsterdam wordt gevoegd.

Den Haag

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. De afname per 1 januari komt door vier gemeentelijke herindelingen, twee in Noord-Brabant en twee in Noord-Holland. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gaan op in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Landerd en Uden vormen Maashorst, de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave zullen fuseren tot Land van Cuijk. De gemeente Beemster zal tot slot opgaan in Purmerend.

Van de tien plaatsen die per 1 januari samensmelten in de nieuw te vormen gemeenten, betreft het in vier gevallen een nieuwe herindeling. Het gaat om Langedijk, Landerd, Cuijk en Sint Anthonis. Van de overige zes gemeenten gaat de geschiedenis terug tot vóór 1830.

