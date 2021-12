Ontsnappen aan de lockdown in Antwerpen: ‘De binnenstad wordt overspoeld met Nederlandse auto’s’

Antwerpen stroomt vol met Nederlanders die hun kerstvakantie niet in lockdown willen doorbrengen. Lokale bestuurders verschillen van mening over hun komst. ‘Voorzichtigheid is geboden.’

Op de wegen en in treinen naar België is het nu drukker dan normaal.

Antwerpen

‘Ik ga geen uitspraken doen over of hier te veel of te weinig Nederlanders zijn’, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ‘Maar het is wel druk in de stad, zoals het hier traditioneel druk is tijdens de kerstvakantie.’ Ondanks de oproep van premier Mark Rutte vorige week gaan veel Nederlanders deze vakantiedagen de grens over naar België en Duitsland.

verantwoordelijkheid

Ook het openbaar vervoer naar België zit vol met Nederlanders. ‘Op station Breda stonden NS-medewerkers voor de deuren van de trein naar Antwerpen, omdat die zo vol zat’, vertelt Suze Dorland (18). ‘En de bus vanaf Breda zat zo vol, dat we daar niet meer in mochten. Daarom reizen we nu via..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .