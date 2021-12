Twee generaties in gesprek over het klimaat: ‘Jongeren hebben echt behoefte aan een nieuw toekomstbeeld’

Twee strijders voor een beter milieu blikken terug op belangrijke klimaatberichten van 2021 én kijken vooruit. Want: hoe neem je anderen mee op weg naar een betere wereld? Twee generaties gaan in gesprek: Wouter van Dieren (80) en Eva Koffeman (23).

Weggedoken in zijn capuchon staat Wouter van Dieren in een blauwe parka op ons te wachten. De veerboot is om half twee aangekomen in de haven van Terschelling. Zilvergrijs haar, een zwarte hoed onder de arm. Het maakt hem, ondanks de leren werklaarzen die hij draagt een heer. Het waait en miezert.

Van Dieren verwelkomt zijn gasten. Want zo voelt dat. Hij woont hier. Wij komen van het vasteland. Al is Van Dieren ook een beetje ónze gast, want wij hebben hem gevraagd om hier op het eiland samen met Eva Koffeman te praten over het klimaat en de rol van ons voedsel daarin.

Koffeman, die een studie consumentenmarketing deed, was in 2020 en 2021 jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Een functie die inhield dat ze het land door..

