Vaccinatieafspraak kun je voorlopig niet verzetten

Utrecht

GGD GHOR Nederland meldt dat van alle telefoontjes bij het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 40 procent gaat over het verplaatsen of afzeggen van een afspraak. ‘Dit was eerder nog 15 procent.’ Ouderen die digitaal minder vaardig zijn en telefonisch een afspraak willen maken of mensen zonder DigiD, zijn daarvan de dupe.

Volgens de GGD’en verzetten mensen hun afspraak bijvoorbeeld om sneller een booster te kunnen krijgen. De GGD roept mensen op begrip en flexibiliteit te tonen bij het maken van een afspraak. ‘Misschien is het tijdstip niet handig of is het vervelend dat een andere afspraak niet kan doorgaan. Desondanks toch deze oproep: heeft u een afspraak, kom alstublieft.’ Annuleren kan wel via het landelijke afsprakennummer. <

