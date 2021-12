Hammerstein geen advocaat meer na klacht

De Raad van Discipline heeft oud-advocaat Oscar Hammerstein maandag van het tableau geschrapt. Aanleiding voor de maatregel is een drietal klachten, van onder anderen wijlen Peter R. de Vries, onder meer over het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Amsterdam

De maatregel is de zwaarste die de raad kan opleggen. Hammerstein zei eerder dit jaar de advocatuur al vaarwel omdat hij met pensioen ging en voor de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad wil. De schrapping door de raad betekent dat hij niet meer zelfstandig kan besluiten terug te keren in het vak.

Behalve Peter R. de Vries waren Nabil B. (kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo) en advocaat Khalid Kasem (momenteel tv-presentator) klagers in de tuchtprocedure. Daarnaast had de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten een zogeheten dekenbezwaar tegen Hammerstein ingediend. De klachten hadden betrekking op de drie maanden die Hammerstein kroongetuige B. heeft bijgestaan.

