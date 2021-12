Mobiele dataverbruik verder toegenomen

Den Haag

Het mobiele dataverbruik in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar verder toegenomen. Nieuwe cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzen op een toename van 12 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Alles bij elkaar werd er 346 miljoen gigabyte verbruikt. Nederlanders bellen en chatten steeds vaker via een app en daarom gebruiken ze data in plaats van belminuten. Het totaalaantal belminuten is met 5 procent gedaald in het derde kwartaal. Het aantal sms’jes nam in het derde kwartaal met 2 procent af tot 546 miljoen en dat is in lijn met de trend van de afgelopen kwartalen. De ACM publiceert elk kwartaal de marktcijfers. <

