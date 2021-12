Onderwijs in nood

Sjirk Kuijper slaat de spijker op de kop (ND 8 december). De overheid veroorzaakt problemen die vervolgens weer aangepakt moeten worden. Er zijn in korte tijd miljarden naar het onderwijs gegaan. Dit heeft nuttig effect gehad op het wegwerken van de corona-achterstanden. Maar het personeelstekort is dramatisch opgelopen en zzp-docenten hebben hiervan gebruik gemaakt. De commerciële bijlessen nemen toe. Nu wil de overheid dit weer repareren en zal de onderwijssector vermoedelijk weer de scherven ervan moeten oprapen. Het voedt de stelling, dat er meer langetermijnvisie nodig is voor het onderwijs. Een uitdagende klus voor de nieuwe minister van Onderwijs. <